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Региональный чемпионат «Абилимпикс» среди людей с ОВЗ и инвалидностью стартовал в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/regionalnyj-chempionat-abilimpiks-sredi-lyudej-s-ovz-i-invalidnostyu-startoval-v-armavire
Региональный чемпионат «Абилимпикс» среди людей с ОВЗ и инвалидностью стартовал в Армавире
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом сообщила 18 апреля вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Основной площадкой чемпионата выступит Армавирский индустриально-строительный техникум. В соревнованиях по профессиональному мастерству поучаствуют свыше 490 человек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью со всего региона.

На звание победителя претендуют как квалифицированные специалисты, так и обучающиеся школ и учреждений СПО. Соревнования пройдут по 33 компетенциям, например, архивоведение, вязание крючком и спицами, визаж, дизайн, выпечка осетинских пирогов, издательское дело, дошкольное воспитание, а также инженерный дизайн. По сложившейся традиции победители поучаствуют в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

Первый региональный этап чемпионата на Кубани стартовал в 2017 году. С того времени количество компетенций увеличилось в два раза, а количество участников в пять раз.

«Число конкурсантов растет с каждым годом, что наглядно показывает, насколько востребован чемпионат среди людей с ОВЗ и инвалидностью», — написала Анна Минькова.

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