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Педагогический конкурс на звание лучшего директора школы стартовал на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pedagogicheskij-konkurs-na-zvanie-luchshego-direktora-startoval-na-kubani
Педагогический конкурс на звание лучшего директора школы стартовал на Кубани
Фото vk.com/minkovaanna

Об этом 17 апреля сообщила в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В профессиональном соревновании «Директор школы Кубани» примут участие 44 руководителя образовательных учреждений региона.

В туре «Директор-аналитик» участники предложат свое решение управленческой ситуации, обсудят важные вопросы образования со студентами педагогических вузов, а также подготовят публичное выступление.

В финальный тур «Директор-стратег» попадут только пять лауреатов. Они проведут мастер-классы для коллег, разработают программы, кроме того, ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Победитель регионального конкурса представит Краснодарский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России». Результаты соревнований будут известны 21 апреля.

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