Региональные власти смогут обеспечить безопасность граждан в случае ЧС и спецрежимов

Главы регионов получат возможность самостоятельно принимать меры для обеспечения безопасности граждан. Одним из авторов законодательной инициативы стал депутат Госдумы Сергей Алтухов.

«В случае ЧС и спецрежимов региональные власти смогут вводить необходимые ограничения без оценки регулирующего воздействия. Механизм оценки позитивных и негативных эффектов решений для бизнеса отлично работает в условиях стабильной экономики мирного времени. Но сейчас региональным властям необходимо дать возможность не только реагировать на возникающие угрозы, но и предупреждать потенциально опасные действия в условиях военного положения или режима повышенной готовности», — сказал Алтухов.

Парламентарий отметил, что в ряде регионов РФ потребуется ввести некоторые ограничения. К примеру, временный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. По его словам, это продиктовано тем, что в нынешних условиях дроны представляют реальную угрозу для людей.

Алтухов подчеркнул, что предложение инициативной группы в Госдуме заключается в том, чтобы нормативно зафиксировать право губернаторов на введение необходимых ограничений. Это позволит региона не только оперативно реагировать на поступающие угрозы, но и предупреждать их появление.

По мнению депутата, власти регионов уже принимали самостоятельные решения по тем или иным ограничениям во время пандемии коронавируса. Это позволило сохранить экономику.

«Отдельно хочу отметить, что это расширяет возможности по регулированию режима хранения опасных отходов, ограничения определенных действий вблизи мостов, дамб, вокзалов и аэродромов. На глав регионов возложена большая ответственность в сегодняшних условиях. Промедление в принятии решений может привести к невосполнимым людским потерям и серьезным расходам бюджетных средств», — добавил Алтухов.

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