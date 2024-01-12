Региональные дороги Кубани от снега и гололеда расчищают 322 единицы спецтехники

По прогнозу синоптиков, в ночь на 13 января в крае резко похолодает. В северных районах температура воздуха опустится до -1…-8 °С, а в южных — до -3 °С. В большинстве муниципалитетов продолжает идти снег.

Трассы Кубани обрабатывают от гололеда и чистят от снега сотрудники дорожных служб. Водителей предупреждают об ухудшении погоды на информационных табло, установленных вдоль дорог.

«На дорогах регионального значения работают 322 единицы спецтехники — 240 комбинированных дорожных машин, 66 тракторов и 16 автогрейдеров», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он добавил, что тротуары региона расчищают 230 дорожных рабочих. Муниципальные службы работают на дорогах местного значения.

Ситуацию с непогодой на Кубани контролируют в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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