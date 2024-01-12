После сильного снегопада 12 января Краснодар «застрял» в 9-балльных пробках

Снег в краевой столице начал идти с утра пятницы. К вечеру в городе образовались сильные пробки.

Сервис «Яндекс Карты» в 18:00 оценил загруженность дорог Краснодара на 9 баллов из 10. Самые серьезные заторы появились на центральных улицах: Красной, Северной, Рашпилевской, Буденного, Кубанской набережной, Гаврилова, Офицерской, Коммунаров, Березанской, Промышленной, Октябрьской, Фрунзе, Суворова, а также на Садовом мосту.

«Бордовые» пробки также образовались на улицах: Колхозной, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Солнечной, Российской, 1-го Мая, Ставропольской, Сормовской, Онежской, Монтажной, Трамвайной, Автолюбителей, Старокубанской, Тургенева, Западном обходе, Красных Партизан и Дзержинского.

Кроме того, движение автомобилей затруднено на выездах из Краснодара: на улице Уральской в КМР, Восточном обходе в районе аэропорта, Ростовском шоссе, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостом.

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