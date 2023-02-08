Региональные дороги Кубани 8 февраля от снега чистили 454 единицы техники и 505 человек

На Кубани последние сутки продолжал идти снегопад. Региональные дороги расчищали 286 комбинированных дорожных машин, 56 автогрейдеров, 109 тракторов, три погрузчика и 505 рабочих.

По данным на 20:00 8 февраля, зимнюю скользкость на дорогах края ликвидировали 190 комбинированных дорожных машин, 46 тракторов, 23 автогрейдера и 22 рабочих.

Улицы Новороссийска продолжают расчищать 19 единиц техники, среди которых грузовики, самосвалы, погрузчики, грейдер и КДМ. Дороги и тротуары посыпают песчано-соляной смесью. На эти цели в городе-герое направили около 380 т. реагента. Улицы Геленджика расчищают 11 единиц техники и 60 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Вечером улицы Краснодара начали чистить от снега более 40 комбинированных машин. В городе продолжают чистить и обрабатывать противогололедными материалами тротуары, подземные переходы и остановки общественного транспорта. Эти работы будут продолжаться в течение всей ночи.

Водителей краевой столицы просят временно отказаться от использования личного транспорта из-за непогоды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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