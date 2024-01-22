Референс-центр по эндоскопической диагностике открыли в Краснодаре

Такой центр — единственный на Юге России. Его создали на базе ККБ № 1 им. С.В. Очаповского.

Центр оборудован современными японскими эндоскопами, новыми электрохирургическими блоками и другими аппаратами. Также появилась видеокапсула для осмотра тонкой кишки.

«В новом отделении предусмотрено специальное помещение, где пациенты приходят в себя после процедуры, проведенной под наркозом. В старом здании просто физически не было возможности сделать это», – рассказал главный врач НИИ-ККБ № 1, профессор, академик РАН Владимир Порханов.

На базе центра специалисты не только проводят обследования пациентов, но и мастер-классы для коллег. Например, по эндоскопической диагностике и лечению злокачественных новообразований, предраковых заболеваний органов ЖКТ.

Референс-центр станет обучающей площадкой для медиков со всей страны. Здесь проведут тренинги, курсы. Они позволят специалистам узнать о передовых подходах диагностики эндоскопических заболеваний. В год планируется проводить четыре тренинговых цикла в год. Первый начал работать 22 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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