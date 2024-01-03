Медучреждения Краснодарского края приобрели более 1,1 тыс. машин за четыре года

Новый транспорт для нужд медучреждений на Кубани закупали по нацпроекту «Здравоохранение».

«Ежегодно автопарк медучреждений пополняем новым, в том числе специализированным автотранспортом. Это значительный вклад в развитие системы здравоохранения и в целом – здоровье жителей Краснодарского края», – отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

За четыре года приобрели 1 тыс. 114 машин. Среди них 830 — легковые. Еще 184 автомобиля — для скорой помощи, 100 — УАЗы высокой проходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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