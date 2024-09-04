Редкую черкесскую грушу срубили в горах Красной Поляны

Черкесскую грушу срубили на берегу реки Бешенки в районе улицы Береговой в Красной Поляне.

Очевидцы рассказали, что у рабочих, которые «выполняют поручение администрации», не было порубочного билета. Местные жители также сообщают, что срубленное дерево было в хорошем состоянии, а изменения внутри ствола отсутствовали.

По данным Сочинского географического общества, сейчас в окрестностях курорта сохранилось не более 250 экземпляров черкесской груши. Эти деревья отличаются устойчивостью к вредителям и грибкам, большинству их них от 150 до 200 лет. Рослесхоз внес этот вид в перечень пород, запрещенных к вырубке.

В МЦУ Сочи пояснили, что дерево груши бергамот обследовали еще в прошлом году. Тогда выявили, что сухие ветви — следствие стволовой гнили, которой поражено дерево.

«На снос аварийного дерева был оформлен порубочный билет. В целях обеспечения безопасности людей и их имущества сейчас в рамках муниципального контракта проводятся работы по уборке сухостоя на территории Краснополянского сельского округа, в том числе по улице Береговой», — сообщили в МЦУ Сочи.

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