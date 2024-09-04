Более 68 тыс. деревьев высадят в лесах Краснодарского края до конца года

Зеленый фонд восстанавливают в рамках национального проекта «Экология» и краевой программы «Сохранение лесов». Саженцы высадят на площади свыше 27 га.

С прошлого года проверили земли лесного фонда площадью порядка 125 га и высадили практически 303 тыс. саженцев, отметил замгубернатора Кубани Роман Лузинов. Высадили сосну, тополь, дуб, ясень, орех черный и другие лиственные.

«Перед нами стоит задача восполнить лесной покров на всех участках с вырубленными и погибшими насаждениями, вовлечь жителей в мероприятия по охране и защите леса», — сказал Лузинов.

Кроме того, до ноября этого года в планах провести агротехнический уход за растениями на площади практически 194 га. Арендаторам и подведомственным краевому министерству природных ресурсов учреждениям предстоит восстановить зеленый фонд на площади порядка 144 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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