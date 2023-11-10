Редкий фронтовой джип из фильма «Отец солдата» меняют в Новороссийске на жилье

Эксперты проанализировали предложения на вторичном рынке и составили список из пяти самых дорогих автомобилей марки ГАЗ, выставленных на продажу в ноябре.

Продавец из Новороссийска за 10 млн рублей продает раритетный 71-летний внедорожник ГАЗ-67. По словам владельца, машина находится в его собственности с 1955 года. Этот автомобиль в СССР называли «русским Виллисом». Машина известна тем, что использовалась во время съемок фильма «Отец солдата» в 1962 году.

При пробеге в 1 млн км у фронтового джипа сохранились все оригинальные узлы и агрегаты. Продавец готов обменять автомобиль на квартиру.

Кроме того, в числе уникальных автомобилей ГАЗ, продающихся в ноябре, спорткар ГАЗ-31105 «Волга» 2007 года, в ГАЗ М11-73 1940 года выпуска, ГАЗ-13 «Чайка». Самый дорогой ГАЗ М-21И «Волга» продают за 35 млн рублей в Тольятти, пишет портал «За рулем».

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