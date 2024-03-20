Редкие краснокнижные розовые пеликаны впервые поселились на Кубани

Две колонии розовых пеликанов обнаружили в районе станицы Благовещенской, сообщили орнитологи из научно-исследовательского центра «Дикая природа Кубани».

Новый гнездящийся вид зафиксировали в рамках ведения Красной книги Краснодарского края. В ходе исследования на территории природного парка «Анапская пересыпь», а именно на островах косы Голенькая специалисты нашли гнезда розовых пеликанов. В них были кладки и птенцы.

Розовый пеликан включен в региональную Красную книгу как вид, находящийся в критическом состоянии. Его численность во всем мире оценивается в 290 тыс. особей

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