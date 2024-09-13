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Редкая магнолия Делавея впервые зацвела второй раз за год в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/redkaya-magnoliya-delaveya-vpervye-zatsvela-vtoroj-raz-za-god-v-sochi
Редкая магнолия Делавея впервые зацвела второй раз за год в Сочи
Фото t.me/npsochi_official

Цветки магнолии распустились 13 сентября в сочинском «Дендрарии» на нижней террасе перед виллой «Надежда».

Магнолия Делавея — экзотическое растение родом из Китая. У ее цветков большие бутоны, которые часто обладают ярко-выраженным ароматом.

По словам кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, это вечнозеленая магнолия, цветки которой распускаются утром, а к вечеру уже опадают.

«Достаточно редкое растение. Оно не очень яркое, но внешне вполне интересное, чтобы им любоваться. У цветка крупные бутоны. Магнолия в природных условиях растет на горных известковых склонах, в широколиственных лесах на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря», — рассказала Солтани.

По словам эксперта, это растение обычно цветет раз в год, но жаркое лето спровоцировало повторное цветение — что само по себе уникальное явление.

Специалист добавила, что на территории Черноморского побережья это растение встречается редко, поскольку не может завязывать здесь семена. Однако магнолию Делавея можно найти в основных парках, в том числе сочинском «Дендрарии», сообщает официальный Telegram-канал ФГБУ «Сочинский национальный парк».

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