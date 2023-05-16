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Ребенок за рулем «семерки» едва не спровоцировал лобовое ДТП на встречке под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-za-rulem-semerki-edva-ne-sprovotsiroval-lobovoe-dtp-na-vstrechke-pod-armavirom
Видео @armavir

Дорожный инцидент произошел накануне возле поселка Дивного. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

Местная жительница рассказала в соцсетях, что во время движения на автомобиле с ней едва не столкнулся выехавший на встречную полосу ВАЗ-2107. Девушке удалось избежать аварии благодаря хорошей реакции. По ее словам, за рулем «семерки» находился ребенок. В подтверждение своих слов она опубликовала видео с регистратора. На эту информацию уже отреагировали правоохранители.

«В ОМВД России по Успенскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями.

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