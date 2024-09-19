Ребенок умер после жесткого лобового ДТП под Краснодаром

Смертельная авария произошла 18 сентября 8:15 в районе 34-го километра автодороги Краснодар — Славянск на Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 70-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем ВАЗ-212140 под управлением 29-летнего мужчины.

В результате аварии водитель иномарки и два пассажира 28-летняя женщина и 6-летний мальчик из «Нивы» с травмами были госпитализированы. Стало известно, что мальчик умер в больнице в течение суток.

Обстоятельства ДТС устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у виновника аварии в Красноармейском районе ухудшилось самочувствие во время движения из-за проблем с сердцем.