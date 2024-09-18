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На Кубани пенсионер устроил лобовую аварию из-за проблем с сердцем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pensioner-ustroil-lobovuyu-avariyu-iz-za-problem-s-serdtsem
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 18 сентября около 8:15 на трассе А-289 «Новороссийск — Керчь» в Красноармейском районе около станицы Ивановской.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с автомобилем «Нива».

В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир «Нивы», мальчика экстренно госпитализировали. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Предварительно, у виновника аварии ухудшилось самочувствие во время движения из-за проблем с сердцем, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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