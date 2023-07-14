Ребенок проткнул себе щеку вилкой в Геленджике

Это случилось 14 июля. Маленький ребенок бежал с вилкой в руке и упал. Кухонный прибор пронзил его щеку и остался в ней. Мальчика отвезли в больницу, где врачи извлекли вилку из мягких тканей.

Диспетчеры службы «Скорой помощи» Геленджика в среднем получают до 10 звонков в сутки от родителей детей, которые случайно нанесли себе травмы.

«Дети, не осознающие в силу своего возраста грозящую им опасность, отважно познают мир. Играют с незнакомыми предметами и забираются на подоконники. Тянут руки к посуде с кипятком или просто куда-то бегут, не понимая, что впереди угол или лестница», — говорится в Telegram-канале «Социалка Геленджика».

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