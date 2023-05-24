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Ребенок получил тяжелые травмы, врезавшись в дерево на велосипеде в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-poluchil-tyazhelye-travmy-vrezavshis-v-derevo-na-velosipede-v-krasnodarskom-krae
Ребенок получил тяжелые травмы, врезавшись в дерево на велосипеде в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел накануне на одной из улиц в Горячем Ключе.

Известно, что мальчик вместе с друзьями катался на велосипеде, скатываясь по крутому склону горы, на улице он не справился с управлением и влетел в дерево.

В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу. Сейчас пострадавшему мальчику оказывают все необходимую медицинскую помощь.

«Уважаемые родители, расскажите детям о технике безопасности! В длительный период летних каникул это особенно важно. Напомните о правилах дорожного движения, о безопасном поведении на воде», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Горячего Ключа.

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