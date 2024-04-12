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Ребенок получил перелом костей лица после наезда электросамоката в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-poluchil-perelom-kostej-litsa-posle-naezda-elektrosamokata-v-krasnodare
Ребенок получил перелом костей лица после наезда электросамоката в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 31 марта в 12:48 на улице 40-летиня Победы около дома № 148, но известно о случившемся стало только сейчас.

О произошедшем в соцсетях сообщили мать пострадавшего ребенка. По ее словам, неизвестный мужчина ехал на арендованном электросамокате и сбил ее 6-летнего ребенка. В результате наезда ребенок получил перелом костей лица, его доставили в больницу и экстренно прооперировали. Наехавший на ребенка мужчина с места происшествия уехал в сторону улицы Российской.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность гражданина, управлявшего электросамокатом. По окончанию разбирательства будет принято законное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник УМВД России по Краснодару.

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