Ребенок погиб в ДТП с трактором и автобусом в Сочи

Авария произошла 28 июля в 11:40 на 149 км нового Краснополянского шоссе. На трассе столкнулись городской автобус № 535Э и трактор.

В результате ДТП пострадали пять человек — четыре пассажира автобуса и водитель трактора. В больнице от полученных травм скончался 8-летний мальчик, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Всего в стационарные отделения больниц Сочи после аварии доставили 5 человек. Трое взрослых получили травмы средней степени тяжести. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Всего в салоне автобуса №535Э в момент аварии находилось 30 человек. Большинство пассажиров пересадили в другой автобус, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель городского автобуса, следовавшего по маршруту № 535Э, врезался в трактор Sanny, который разворачивался с обочины дороги. Водитель автобуса выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено правилами дорожного движения. В этот момент водитель трактора решил повернуть влево — из своей полосы на снеговую площадку.