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Ребенок погиб и еще 5 человек пострадали в Брянской области при обстреле ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-pogib-i-eshhe-5-chelovek-postradali-v-bryanskoj-oblasti-pri-obstrele-vsu
Ребенок погиб и еще 5 человек пострадали в Брянской области при обстреле ВСУ
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа обстреляли из РСЗО поселок Климово в Брянской области.

«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что при обстреле была повреждена школа и несколько административных зданий, а также есть разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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