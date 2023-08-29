Ребенок на электросамокате попал под колеса легковушки в Новороссийске

Авария произошла 28 августа в 20:00 на улице им. Мурата Ахеджака.

По предварительным данным, 38-летний мужчина ехал за рулем Mazda со стороны улицы Пионерской в сторону проспекта Дзержинского и около дома № 3 сбил 9-летнего ребенка на электрическом самокате, который ехал через дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил тупую травму живота, его госпитализировали в детское хирургическое отделение горбольницы № 1.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ОГИБДД по Новороссийску в Telegram.

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