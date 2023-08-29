Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ребенок на электросамокате попал под колеса легковушки в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-na-elektrosamokate-popal-pod-kolesa-legkovushki-v-novorossijske
Ребенок на электросамокате попал под колеса легковушки в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 28 августа в 20:00 на улице им. Мурата Ахеджака.

По предварительным данным, 38-летний мужчина ехал за рулем Mazda со стороны улицы Пионерской в сторону проспекта Дзержинского и около дома № 3 сбил 9-летнего ребенка на электрическом самокате, который ехал через дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил тупую травму живота, его госпитализировали в детское хирургическое отделение горбольницы № 1.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ОГИБДД по Новороссийску в Telegram.

Читайте также: в Анапе иномарка сбила мотоцикл с двумя подростками.

Статьи
Пять продуктов, которые нельзя есть сырыми
Пять продуктов, которые нельзя есть сырыми
Топ-10 самых распространенных фобий
Топ-10 самых распространенных фобий
7 врагов здоровой печени: как уменьшить риск цирроза
7 врагов здоровой печени: как уменьшить риск цирроза
Апельсины: чем полезны и кому нельзя
Апельсины: чем полезны и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях