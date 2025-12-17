Ребенка госпитализировали после столкновения двух автомобилей в Анапе

Авария с участием машин «ВАЗ 2121» и Renault произошла в селе Супсех на пересечении улиц Кирова и Терешковой.

По данным полиции, водитель отечественного автомобиля не пропустил иномарку, которая ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Пострадал ребенок, находившийся в Renault. Его госпитализировали в городскую больницу Анапы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия для принятия последующего процессуального решения, сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.

Правоохранители призвали водителей соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными, особенно в период ухудшения погодных условий.

