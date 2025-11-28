Реализацию проекта «Инженерные классы 2.0» обсудили на встрече в Краснодаре

Старт в профессиональное будущее школьников в сфере инженерии обсудили на встрече с представителями министерства образования Краснодарского края. Дети из профильных классов всех муниципалитетов Кубани присоединились к мероприятию в формате видеоконференции.

Как отметили в региональном минобре, инженерия — одно из самых актуальных направлений в этом учебном году.

«Мы находимся в достаточно сложной санкционной истории. Правительство ставит перед нами задачу технологического суверенитета. Это очень важно, уважаемые ребята. Потому что вы — наши будущие созидатели этого суверенитета», — отметила и. о. министра образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева.

В этом учебном году 120 школ из 37 муниципальных образований края участвуют в новом проекте «Инженерные классы 2.0». Особенно ценным этот опыт становится для старшеклассников.

«Ребята в течение недели занимаются на базах своих школ, а в субботу выезжают на базы технологического университета, где в «Кванториуме» посещают практические занятия инженерной направленности с использованием ресурсов вузов», — рассказал начальник управления общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Андрей Колчанов.

Основная цель таких предпрофильных классов — подготовка компетентных и осмысленно выбравших будущую профессию специалистов, востребованных на современном рынке труда.

