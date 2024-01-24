Реализацию нацпроектов с точки зрения кластеров предложили в Краснодарском крае

Такую инициативу озвучили в региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина на презентации проекта.

В России действует 12 нацпроектов. По последним данным ВЦИОМ, самые популярные у населения – «Здравоохранение» (31%), «Безопасные и качественные дороги» (29%) и «Жилье и городская среда» (19%). В 2024 году на реализацию нацпроектов на Кубани предусмотрели 62 миллиарда рублей. Среди задач — строительство 43 соцобъектов. В их числе 15 школ, 11 поликлиник, 6 фельдшерско-акушерских пунктов.

Авторы инициативы предлагают подходить к реализации нацпроектов комплексно, в формате кластеров. Например, если планируется построить школу, то необходимо сразу проложить качественную дорогу к учреждению, а также организовать кабинет «Точки роста». При строительстве спортобъекта необходимо предусмотреть рядом благоустройство зеленой зоны.

На презентации проекта присутствовал ректор КубГУ Михаил Астапов — доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Он поддержал инициативу.

«Сама идея, с моей точки зрения, это эволюционное продолжение того, что сделано ранее. Мы говорили о первом поколении национальных проектов, и мы прекрасно понимаем, что наступило время, когда необходимо точечное развитие по отдельным направлениям сводить воедино. От этого выиграют, вне всякого сомнения, те, кто проживают на той или иной территории», – отметил Астапов.

Один из авторов инициативы, эксперт-урбанист Николай Куксенко, отметил, что ключевой особенностью кластерного подхода должна стать гибкость и адаптивность. Программы могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями и особенностями района того или иного района.

«При достаточно простой и лежащей на поверхности идеи кластерного подхода, очень важно досконально продумать, как она может быть реализована. Возможно, есть смысл перенять опыт у нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», когда сами граждане голосуют и выбирают, какую территорию благоустраивать. Также можно сделать и тут: жители района обсуждают, что именно необходимо построить в первую очередь на территории и какие нацпроекты должны соединиться в одной геоточке», — уточнил Николай Куксенко.

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