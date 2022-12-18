Реабилитацию в нейроцентре в Сочи проходят 20 детей с Донбасса
Центр, где проходят реабилитацию дети из Донбасса, посетили зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова и руководитель фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев.
Сейчас в Сочи оказывают помощь 20 детям из ЛНР и ДНР. Детей и их родителей разместили в отелях, для них организуют отдых, экскурсии по городу. Реабилитацию дети проходят на базе крупнейшего центра нейрореабилитации в ЮФО «ИРИС».
«Ребята под присмотром медиков и психологов, проходят и творческие занятия. Отдельно работают с родителями, подчас они полностью растворяются в проблемах своих детей и забывают о себе. В Сочи мы ввели комплексный подход — работаем сразу со всей семьей», — написал Алексей Копайгородским в своем Telegram.
Системную работу в Сочи отметила Анна Кузнецова. Опыт курорта планируют использовать и в других регионах страны.
«Мы приняли в Сочи уже около 300 детей и их родителей из новых регионов РФ и всегда открыты для тех, кому нужна поддержка. Своих не бросаем!» — добавил глава Сочи.
Реабилитационную программу в Сочи для жителей Донбасса организовал штаб по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» и благотворительные фонды «Своих не бросаем», «Доктор Лиза» и «Мантера».
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