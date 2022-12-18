Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Реабилитацию в нейроцентре в Сочи проходят 20 детей с Донбасса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/reabilitatsiyu-v-nejrotsentre-v-sochi-prohodyat-20-detej-s-donbassa
Реабилитацию в нейроцентре в Сочи проходят 20 детей с Донбасса
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Центр, где проходят реабилитацию дети из Донбасса, посетили зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова и руководитель фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев.

Сейчас в Сочи оказывают помощь 20 детям из ЛНР и ДНР. Детей и их родителей разместили в отелях, для них организуют отдых, экскурсии по городу. Реабилитацию дети проходят на базе крупнейшего центра нейрореабилитации в ЮФО «ИРИС».

«Ребята под присмотром медиков и психологов, проходят и творческие занятия. Отдельно работают с родителями, подчас они полностью растворяются в проблемах своих детей и забывают о себе. В Сочи мы ввели комплексный подход — работаем сразу со всей семьей», — написал Алексей Копайгородским в своем Telegram.

Системную работу в Сочи отметила Анна Кузнецова. Опыт курорта планируют использовать и в других регионах страны.

«Мы приняли в Сочи уже около 300 детей и их родителей из новых регионов РФ и всегда открыты для тех, кому нужна поддержка. Своих не бросаем!» — добавил глава Сочи.

Реабилитационную программу в Сочи для жителей Донбасса организовал штаб по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» и благотворительные фонды «Своих не бросаем», «Доктор Лиза» и «Мантера».

Читайте также: жители ДНР и ЛНР могут пройти реабилитацию в нейроцентре в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мать кубанского срочника, погибшего на полигоне, отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей
Мать кубанского срочника, погибшего на полигоне, отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
У семьи бывшего игрока ФК «Кубань» Андрея Ещенко арестовали квартиру в Краснодаре
У семьи бывшего игрока ФК «Кубань» Андрея Ещенко арестовали квартиру в Краснодаре
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. В ПФК «Кубань» сменится генеральный спонсор и учредитель
  3. В Сочи для местных жителей навели веревочную переправу через реку Чемитоквадже
  4. Апшеронский депутат-матершинник извинился за несдержанность при общении с местными жителями
  5. ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл столичному ЦСКА
  6. Неадекватный мужчина с ножом и электрошокером залез на козырек многоэтажки в Сочи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях