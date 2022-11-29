В Сочи жители ДНР и ЛНР могут пройти реабилитацию в нейроцентре

Помощь жителям Донбасса предоставляется благодаря поддержке администрации города-курорта и фонда «Своих не бросаем».

Например, пятнадцатилетний Николай Шаповалов приехал на отдых с мамой. Юноша уже побывал на конной экскурсии, посещает занятия по каллиграфии и учится гончарному делу. Дома его ждут отец и старший брат, они работают в МЧС.

«Он, приходя в комнату, набирает папу и все ему рассказывает. Столько восторга, столько эмоций. Мы были удивлены, что у нас не просто массаж, ЛФК, а здесь есть специалисты, которые работают и с такими детками. Новая специальность, которую я никогда не знала, — нейропсихолог», — рассказала жительница ЛНР Оксана Шаповалова.

Помимо лечебно-оздоровительной программы, для гостей из новых регионов России — а это в основном мамы с детьми — разработана также культурно-развлекательная. В нее вошли выставки, концерты и экскурсии.

«Есть детки, которые приезжают на костылях или с колясками, поэтому все построено так, чтобы было удобно, комфортно. То есть разная направленность — от музеев и до чайных плантаций. Например, сейчас у нас сезон мандарин. Дети никогда не видели, как растут мандарины», — сообщила заместитель главы Сочи Елена Канюк.

Всего в Сочи уже прошли реабилитацию около 300 жителей ДНР и ЛНР.

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