СМИ: в «Лужниках» 22 февраля планируют провести митинг-концерт с возможным участием Путина

По данным нескольких знакомых с ситуацией источников, после послания президента страны Федеральному собранию 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве планируют организовать митинг-концерт, в котором может принять участие Владимир Путин.

Кроме того, на территории «Лужников» в этот день могут организовать военно-патриотические площадки. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать о возможном митинге-концерте в «Лужниках».

В предыдущий раз митинг-концерт с участием Владимира Путина прошел в «Лужниках» 18 марта прошлого года в честь годовщины присоединения Крыма к России. Тогда на площадке выступили Тимати, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев. По данным МВД, на стадионе тогда присутствовали более 200 тыс. человек, сообщает РБК.

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