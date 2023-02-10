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СМИ: в «Лужниках» 22 февраля планируют провести митинг-концерт с возможным участием Путина

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rbk-v-luzhnikah-22-fevralya-planiruyut-provesti-miting-kontsert-s-vozmozhnym-uchastiem-putina
СМИ: в «Лужниках» 22 февраля планируют провести митинг-концерт с возможным участием Путина
Фото пресс-службы президента РФ

По данным нескольких знакомых с ситуацией источников, после послания президента страны Федеральному собранию 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве планируют организовать митинг-концерт, в котором может принять участие Владимир Путин.

Кроме того, на территории «Лужников» в этот день могут организовать военно-патриотические площадки. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать о возможном митинге-концерте в «Лужниках».

В предыдущий раз митинг-концерт с участием Владимира Путина прошел в «Лужниках» 18 марта прошлого года в честь годовщины присоединения Крыма к России. Тогда на площадке выступили Тимати, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев. По данным МВД, на стадионе тогда присутствовали более 200 тыс. человек, сообщает РБК.

Читайте также: в СМИ появилась информация, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 20 или 21 февраля. Об этом сообщил источник в Государственной думе.

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