СМИ: в «Лужниках» 22 февраля планируют провести митинг-концерт с возможным участием Путина
По данным нескольких знакомых с ситуацией источников, после послания президента страны Федеральному собранию 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве планируют организовать митинг-концерт, в котором может принять участие Владимир Путин.
Кроме того, на территории «Лужников» в этот день могут организовать военно-патриотические площадки. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать о возможном митинге-концерте в «Лужниках».
В предыдущий раз митинг-концерт с участием Владимира Путина прошел в «Лужниках» 18 марта прошлого года в честь годовщины присоединения Крыма к России. Тогда на площадке выступили Тимати, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев. По данным МВД, на стадионе тогда присутствовали более 200 тыс. человек, сообщает РБК.
Читайте также: в СМИ появилась информация, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 20 или 21 февраля. Об этом сообщил источник в Государственной думе.
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