Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 20 или 21 февраля

Об этом сообщил источник в Государственной думе. По его словам, ежегодное послание президента Федеральному собранию не запланировано на 24 февраля.

Отмечается, что обращение Владимира Путина может состояться 20 или 21 февраля.

В 2022 году президент России не выступал с традиционным посланием к Федеральному собранию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что это связано с напряженным графиком главы государства.

В декабре Путин отметил, что все же намерен выступить в начале 2023 года. Президент заявил, что ему нужно время на дополнительный анализ ситуации. По его словам, в течение 2022 года он не раз говорил о ключевых вещах и не очень хочет повторяться, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Путин поддержал идею проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи на Кубани. Последний раз его проводили в Сочи в 2017 году.