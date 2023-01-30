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Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 20 или 21 февраля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-mozhet-vystupit-s-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-20-ili-21-fevralya
Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 20 или 21 февраля
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил источник в Государственной думе. По его словам, ежегодное послание президента Федеральному собранию не запланировано на 24 февраля.

Отмечается, что обращение Владимира Путина может состояться 20 или 21 февраля.

В 2022 году президент России не выступал с традиционным посланием к Федеральному собранию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что это связано с напряженным графиком главы государства.

В декабре Путин отметил, что все же намерен выступить в начале 2023 года. Президент заявил, что ему нужно время на дополнительный анализ ситуации. По его словам, в течение 2022 года он не раз говорил о ключевых вещах и не очень хочет повторяться, сообщает РИА «Новости».

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