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РБ Спорт: у голкипера «Краснодара» Сафонова не подтвердилось сотрясение мозга

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rb-sport-u-golkipera-krasnodara-safonova-ne-podtverdilos-sotryasenie-mozga
РБ Спорт: у голкипера «Краснодара» Сафонова не подтвердилось сотрясение мозга
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

В первом тайме матча 16 тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге вратарь «быков» Матвей Сафонов столкнулся головой с нападающим Витором Тормена.

На месте футболистам оказали помощь медики. Тормена заменили еще на поле, а Сафонов игру продолжил, но ненадолго — в перерыве в ворота поставили Станислава Агкацева.

По данным источника, Сафонову сделали МРТ уже в Краснодаре. По итогам исследования, сотрясение мозга не обнаружили, футболист сможет участвовать в следующем матче 17 тура РПЛ с «Оренбургом», пишет «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч между «Уралом» и «Краснодаром» прошел 26 ноября. Футболисты травмировались в дополнительное время первого тайма. В матче «быки» уступили со счетом 3:1.

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