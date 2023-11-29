Разыскиваемого Интерполом за мошенничество иностранца задержали в Сочи

Сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по Сочи задержали 48-летнего гражданина Республики Узбекистан.

По данным следствия, мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, его обвиняли в мошенничестве. Злоумышленник вошел в доверие к двум гражданам Узбекистана, убедил их передать ему 7,6 тыс. долларов, пообещав оказать помощь в покупке автомобиля и трудоустройстве. Однако взятые на себя обязательства мужчина не выполнил, деньги не вернул и скрылся на территории РФ.

В настоящее время задержанный заключен под стражу до решения вопроса об экстрадиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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