Разыскиваемого Интерполом дебошира из Краснодара задержали в Черногории

Сотрудники полиции Краснодарского края установили местонахождение 39-летнего жителя Краснодара, который был в розыске за хулиганство.

Установили, что в марте 2023 года мужчина был со знакомыми в караоке-клубе краевой столицы. Он избил и порезал одного из посетителей. От правоохранителей злоумышленник скрылся за пределами РФ.

Отдел НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по Краснодару объявили дебошира в международный розыск. В ходе поисков правоохранители получили информацию, что мужчина скрывается на территории Черногории.

Благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами злоумышленника задержали. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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