Разъяренный бык напал на женщину в Краснодарском крае и вспорол ей живот
Происшествия
02.11.2023 16:41
Нападение агрессивного животного произошло в Тбилисском районе. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
Известно, что 44-летняя местная жительница пыталась загнать соседского быка в загон. Однако животное не захотело возвращаться и начало вести себя агрессивно. Разъяренный бык напал на женщину, нанеся ей многочисленные травмы, в том числе рваные раны брюшной полости.
Травмированную местную жительницу госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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