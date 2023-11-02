Разъяренный бык напал на женщину в Краснодарском крае и вспорол ей живот

Нападение агрессивного животного произошло в Тбилисском районе. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Известно, что 44-летняя местная жительница пыталась загнать соседского быка в загон. Однако животное не захотело возвращаться и начало вести себя агрессивно. Разъяренный бык напал на женщину, нанеся ей многочисленные травмы, в том числе рваные раны брюшной полости.

Травмированную местную жительницу госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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