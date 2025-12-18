Развративший двух девочек житель Кубани получил 6 лет колонии

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних произошло в июле 2024 года в станице Днепровской Тимашевского района.

Установили, что 41-летний житель Тимашевска ехал на своей машине, когда увидел двух девочек. Он остановился, вышел из авто и подошел к детям, после чего совершил в отношении них преступление сексуального характера.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

После отбытия основного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей либо обслуживанием детских учреждений в течение пяти лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

