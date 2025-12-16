Пристававший к девочкам в Чистяковской роще мужчина получил 13 лет колонии

Приговор по уголовному делу о развратных действиях сексуального характера и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния вынес Первомайский районный суд Краснодара.

По данным суда, днем 15 марта 2025 года на территории парка «Чистяковская роща» мужчина увидел двух девочек и совершил в их отношении преступление сексуального характера. Испугавшись, одна из девочек убежала, а в отношении второй подсудимый совершил еще одно преступление.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 13 лет колонии строгого режима. После отбытия основного наказания в виде лишения свободы, осужденному назначено дополнительное в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что неизвестный непристойно вел себя в Чистяковской роще, появилась в соцсетях 16 марта. По словам автора публикации, мужчина также приставал к двум несовершеннолетним девочкам. Правоохранители оперативно установили и задержали в том же парке 47-летнего жителя Краснодара.

