Развитие системы поддержки ветеранов СВО обсудили в Москве

Круглый стол провели в честь двухлетия с момента создания фонда «Защитники Отечества». Мероприятие прошло 3 апреля в Национальном центре «Россия».

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что фонд дал импульс развитию многих отраслей и способствовал формированию системы социального сопровождения ветеранов спецоперации на основе тесного межведомственного взаимодействия.

«Фонд «Защитники Отечества» был создан президентом России Владимиром Путиным ровно два года назад. За это время мы обрели бесценный опыт, который дал импульс развитию многих сфер: экономики, производства, комплексных услуг, медицины, технологий. В стране фактически создается новая система государственной поддержки, включающая в том числе реабилитацию и ресоциализацию героев. Все это вывело помощь нашим ветеранам и их близким на новый уровень. Добиться этого мы смогли только благодаря объединению усилий государственных институтов: активно подключились администрация президента, правительство России и профильные министерства. Работа фонда «Защитники Отечества» будет продолжаться. Государство взяло на себя обязательства заботиться о тех, кто встал на защиту Родины, и это полномасштабная государственная политика на годы вперед», — подчеркнула Цивилева.

Большую помощь фонду «Защитники Отечества» оказывает правительство РФ. Так, были приняты важные поправки в федеральное законодательство, которые распространили на ветеранов спецоперации и членов их семей дополнительные меры поддержки. Высокую оценку работе фонда дала зампред правительства РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета фонда Татьяна Голикова.

«Фонд «Защитники Отечества» как новая структура состоялся. Это стало возможным благодаря усилиям неравнодушных людей, которые отдают себя этой работе – сложной и эмоциональной. Они посвящают ей профессиональную жизнь. Кроме того, фонду помогло состояться взаимодействие, которое он выстроил в первую очередь с ребятами, органами власти, Правительством Российской Федерации, регионами, экспертным сообществом, а также взаимопомощь, уважение и профессиональное развитие. Мы продолжаем донастраивать систему поддержки участников СВО и их родных — прежде всего на основе той обратной связи, которую получаем от наших ребят, их семей. Главная задача — сделать так, чтобы после возвращения со специальной военной операции ветераны были максимально интегрированы в общество, а семьи не чувствовали одиночества, когда защитники сражаются на передовой. Это направление для нас — абсолютный приоритет. Нам важно услышать самих ребят, чтобы они поделились видением, как должна быть выстроена и реализована работа по их поддержке», — отметила Голикова.

Участники круглого стола рассмотрели результаты работы фонда по всем ключевым направлениям деятельности, среди которых медицинская помощь и комплексная реабилитация ветеранов СВО, в том числе обеспечение их техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений, содействие обучению и трудоустройству, вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также в культурную жизнь и патриотические мероприятия, создание и продвижение патриотического контента.

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