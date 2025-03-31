Более 1 тыс. памятных знаков в честь участников СВО установили на Кубани

Межведомственное совещание по увековечению памяти погибших жителей Динского района провел вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

По его словам, на имя губернатора Вениамина Кондратьева поступают обращения от участников СВО из Динского района и членов их семей.

«Основные темы — соцвыплаты, предоставление земельных участков, содействие в решении бытовых проблем, а также увековечение памяти погибших. Важно оказывать всестороннее содействие семьям наших героев», — сказал Власов.

Представитель инициативной группы семей Анастасия Ваулина отметила, что в Новотитаровском поселении после завершения СВО планируют установить монумент. С родственниками погибших проведут обсуждения для создания единой концепции. Несколько улиц Динского района уже назвали в честь погибших бойцов, в школах открыты «Парты Героев», музейные экспозиции, мемориальные доски.

Вице-губернатор рассказал, что работа по увековечению памяти погибших бойцов СВО в регионе ведется на постоянной основе. Так, в Краснодарском крае установили уже более 1 тыс. памятных знаков в честь участников спецоперации.

«Важно, чтобы главы муниципалитетов регулярно встречались с семьями участников СВО, оказывали всю необходимую помощь, в том числе в увековечении памяти», — подчеркнул Власов.

В муниципалитете проведут дополнительные встречи с семьями погибших военнослужащих, в которых поучаствуют представители краевых министерств и ведомств. Круглые столы в городах и районах организует региональный филиал фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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