Прием заявок на кадровый проект «Герои Кубани» продлится до 7 апреля

В нем могут принять участие как ветераны специальной военной операции, так и действующие военнослужащие.

Программа проекта направлена на обучение руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти, госкомпаниях и развития социально значимых проектов. Лучшие выпускники «Героев Кубани» пройдут профессиональную переподготовку в Президентской академии, программу наставничества и стажировку на госслужбе.

На «Герои Кубани» поступило уже более 1 тыс. заявок. Их прием продлится до 7 апреля на официальном сайте проекта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специально для участников проекта в Telegram был запущен чат-бот @GeroiKUBANI_bot, который позволяет быть в курсе всех событий, узнавать все подробности о самом конкурсе и его этапах, отправить видео на конкурс. Также туда можно обратиться за помощью, если возникли сложности с регистрацией, и обратиться за технической поддержкой.

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