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Развитие курортно-медицинской отрасли региона обсудили в Краснодаре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/razvitie-kurortno-meditsinskoj-otrasli-regiona-obsudili-v-krasnodare
Развитие курортно-медицинской отрасли региона обсудили в Краснодаре
Фото Ивана Семенца

Конференция на тему «Медицина и туризм в эпоху трансформаций» прошла 19 апреля в краевой столице.

Встреча стартовала с речи депутата Госдумы РФ Натальи Костенко о действующем законодательстве в отрасли медицины. Председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму Христофор Константиниди обозначил первостепенные задачи перед курортами Кубани, например, качество оказанных услуг и транспортная доступность на фоне ослабления конкуренции с зарубежными курортами.

Первый зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников сообщил об изменениях законодательства в санаторно-курортной отрасли, а также о ее активном развитии. Что касается медицинского туризма, то экспорт медицинских услуг в сравнении с 2022 годом повысился на 60%, как утверждает вице-президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгения Чернышева.

Замдиректора департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Кирилл Сазонов и замглавы Ейского района Елена Карпухина обсудили развитие курортов, прилегающих к Черноморскому и Азовскому побережьям. Так, Сочи в 2022 году принял свыше 7 млн туристов. А в течение последних лет медицинский туризм уже успел закрепиться на рынке города-курорта. Ейский район в связи с ценовой доступностью и благоприятным климатом становится все более востребованным для всех слоев населения. Каждый год его посещают более 600 тыс. туристов.

В заключение встречи спикеры подытожили, что несмотря на сложности, которые затрагивают всю экономику, у медицинского туризма есть перспективы на лидирующие позиции в России, сообщает «Юг Times».

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