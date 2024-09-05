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Развитие экономики России обсудил Владимир Путин на ВЭФ во Владивостоке

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/razvitie-ekonomiki-rossii-obsudil-vladimir-putin-na-vef-vo-vladivostoke
Развитие экономики России обсудил Владимир Путин на ВЭФ во Владивостоке
Фото Софьи Сандурской/ТАСС

Девятый Восточный экономический форум продолжается. В рамках пленарного заседания выступил президент России Владимир Путин. Ключевыми спикерами стали заместитель главы КНР Хань Чжэн, премьер Малайзии Анвар Ибрагим.

Темой обсуждения стала реализация экономических проектов в условиях текущей мировой обстановки. Глава государства озвучил планы на ближайший год, в том числе создание нового нацпроекта «Кадры».

«Мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высоко квалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами. Эта задача безусловно будет исполнена», — отметил президент.

Среди приоритетных задач страны: освобождение Донбасса и Курской области, развитие военного потенциала как главной гарантии безопасности России. Обсудили возможное строительство на Дальнем Востоке атомных электростанций, а также строительство автомагистрали от Москвы до Владивостока.

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