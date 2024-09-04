Путин объяснил необходимость госконтроля за бизнесом безопасностью граждан

Президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал предложение об ослаблении проверок ведомствами предприятий.

По словам президента, проверки бизнеса нужны для безопасности, но контроль не является самоцелью. Путин подчеркнул, что ничто не должно мешать развитию экономики.

«Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию. Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но нужно совершенствовать его механизм, это точно», — сказал Путин.

В ходе встречи один из участников выступил с инициативами о сокращении «сплошных проверок» бизнеса. В частности, речь шла о сокращении количества таможенных проверок и пограничного контроля, а также замены контроля со стороны Госпожнадзора на обязательное страхование ответственности бизнеса.

Путин попросил сформулировать данные предложения и пообещал обсудить их с Генпрокуратурой и правительством, сообщает ТАСС.

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