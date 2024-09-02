Путин: поддержка бойцов спецоперации — это залог будущих побед

Президент России Владимир Путин 2 сентября провел открытый урок «Разговоры о важном» в школе Тувы.

Глава государства поздравил с началом учебного года всех школьников, студентов, преподавателей и родителей. Также он назвал преподавание особой сферой деятельности.

«Ведь что такое преподавать, воспитывать? Это значит посвящать значительную часть своей жизни другим людям. Это не просто профессия, это в известной степени судьба, во всяком случае, для подавляющего большинства педагогов и преподавателей», — заявил Путин.

Президент отметил особую роль педагогов и указал, что многие люди всю жизнь вспоминают своих учителей и преподавателей.

Кроме того, глава государства поднял тему спецоперации — он заявил, что поддержка бойцов — это залог будущих побед.

«Такой ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед», — сказал Путин.

Президент также обратил внимание учащихся на важность изучения русского языка — он выполняет роль языка межнационального общения в России.

«Он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ. Это очень-очень важно, поэтому знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе», — пояснил он.

Путин заявил, что также необходимо изучать и знать историю своей страны и семьи.

«Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и все время подкреплять в своем собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

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