Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Разрушенный оползнем участок улицы Шаумяна в Сочи восстановят до конца октября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrushennyj-opolznem-uchastok-ulitsy-shaumyana-v-sochi-vosstanovyat-do-kontsa-oktyabrya
Разрушенный оползнем участок улицы Шаумяна в Сочи восстановят до конца октября
Фото пресс-службы администрации Сочи

На улице Шаумяна в Центральном районе Сочи продолжаются работы по восстановлению части дороги, которая ведет к домам более ста семей.

Ход работ проинспектировал 29 июля глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Поговорили с жителями и подрядчиками. Дорожники рассказали, что идут по графику. По контракту работы завершат до конца октября, но при условии хорошей погоды все будет готово досрочно», — рассказал Копайгородский в своем Telegram-канале.

На объекте планируется укрепление с помощью двух подпорных стен. Их общая протяженность составит 117 м. Забурено уже около 40 свай — еще столько же осталось. Кроме того, на проблемном участке смонтируют систему отвода ливневых вод. Работы идут ускоренными темпами, отметил мэр Сочи.

Читайте также: из-за оползня без воды остались 15 сел в Лазаревском районе Сочи.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях