Разрушенный оползнем участок улицы Шаумяна в Сочи восстановят до конца октября

На улице Шаумяна в Центральном районе Сочи продолжаются работы по восстановлению части дороги, которая ведет к домам более ста семей.

Ход работ проинспектировал 29 июля глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Поговорили с жителями и подрядчиками. Дорожники рассказали, что идут по графику. По контракту работы завершат до конца октября, но при условии хорошей погоды все будет готово досрочно», — рассказал Копайгородский в своем Telegram-канале.

На объекте планируется укрепление с помощью двух подпорных стен. Их общая протяженность составит 117 м. Забурено уже около 40 свай — еще столько же осталось. Кроме того, на проблемном участке смонтируют систему отвода ливневых вод. Работы идут ускоренными темпами, отметил мэр Сочи.

Читайте также: из-за оползня без воды остались 15 сел в Лазаревском районе Сочи.