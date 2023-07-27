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Из-за оползня без воды остались 15 сел в Лазаревском районе Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-opolznya-bez-vody-ostalis-15-sel-v-lazarevskom-rajone-sochi
Из-за оползня без воды остались 15 сел в Лазаревском районе Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Оползень повредил магистральный водовод диаметром 700 мм возле села Нижняя Хобза.

Работы осложнены тем, что аварийный участок находится в труднодоступной лесной местности — использование тяжелой спецтехники невозможно, поэтому специалисты расчищают территории до и вокруг места прорыва.

Для ремонта работу местных насосных станций приостановили. Без воды остались поселки Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхнее Буу, Дагомыс, Волковка, села Дагомыс, Детляжка, Нижняя Хобза, Сергей-Поле, Верхне-Армянское Лоо, микрорайоны Шаумяновка, Лазурный берег, а также улицы 72 км, 73 км и Ландышевая.

Завершить работы планируют к концу дня, восстановить подачу воды в полном объеме — к полудню следующего дня. Для населения организуют подвоз воды, заявки принимают по телефону 444-05-05, сообщает Водоканал Сочи.

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