Из-за оползня без воды остались 15 сел в Лазаревском районе Сочи

Оползень повредил магистральный водовод диаметром 700 мм возле села Нижняя Хобза.

Работы осложнены тем, что аварийный участок находится в труднодоступной лесной местности — использование тяжелой спецтехники невозможно, поэтому специалисты расчищают территории до и вокруг места прорыва.

Для ремонта работу местных насосных станций приостановили. Без воды остались поселки Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхнее Буу, Дагомыс, Волковка, села Дагомыс, Детляжка, Нижняя Хобза, Сергей-Поле, Верхне-Армянское Лоо, микрорайоны Шаумяновка, Лазурный берег, а также улицы 72 км, 73 км и Ландышевая.

Завершить работы планируют к концу дня, восстановить подачу воды в полном объеме — к полудню следующего дня. Для населения организуют подвоз воды, заявки принимают по телефону 444-05-05, сообщает Водоканал Сочи.

Читайте также: почти треть Геленджика останется без воды из-за ремонта на магистральных сетях.