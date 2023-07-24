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Почти треть Геленджика останется без воды из-за ремонта на магистральных сетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-tret-gelendzhika-ostanetsya-bez-vody-iz-za-remonta-na-magistralnyh-setyah
Почти треть Геленджика останется без воды из-за ремонта на магистральных сетях
Фото t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

Для устранения технологического нарушения на сетях одного из городских объектов водоснабжения необходимо ограничить водоснабжение в нескольких микрорайонах.

Без воды с 24 июля останутся жители микрорайонов Толстый мыс, Магилат, нижняя зона района Парус, а также поселок Светлый и село Дивноморское.

«По предварительным оценкам для проведения работ потребуется минимум четыре часа. Приносим извинения за доставленные неудобства. Телефон нашего круглосуточного колл-центра +78614121033», — сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик».

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