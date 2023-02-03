Разрушенную строителями дорогу в Красноармейском районе отремонтирует подрядчик
В муниципалитете активно продолжается строительство скоростной трассы в сторону Крыма. Часть работ проходит возле хутора Тиховского.
Тяжелая техника и грузовики двигаются по неприспособленной для этого региональной дороге, связывающей Тиховский с Трудобеликовским. В результате дорожное полотно быстро износилось и разрушилось. Это вызвало возмущение у местных жителей.
«Сегодня выехал в поселение, чтобы оценить ситуацию, на месте созвонился со строителями. Подрядчик пообещал, что поврежденные участки краевой автодороги между хуторами Трудобеликовским и Тиховским будут отремонтированы», — написал в Telegram глава Красноармейского района Юрий Васин.
Он уточнил, что рабочие уберут разрушенный асфальт и укрепят основание дороги инертными материалами.
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