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Разрушенную строителями дорогу в Красноармейском районе отремонтирует подрядчик

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrushennuyu-stroitelyami-dorogu-v-krasnoarmejskom-rajone-otremontiruet-podryadchik
Разрушенную строителями дорогу в Красноармейском районе отремонтирует подрядчик
Фото пресс-службы администрации Красноармейского района

В муниципалитете активно продолжается строительство скоростной трассы в сторону Крыма. Часть работ проходит возле хутора Тиховского.

Тяжелая техника и грузовики двигаются по неприспособленной для этого региональной дороге, связывающей Тиховский с Трудобеликовским. В результате дорожное полотно быстро износилось и разрушилось. Это вызвало возмущение у местных жителей.

«Сегодня выехал в поселение, чтобы оценить ситуацию, на месте созвонился со строителями. Подрядчик пообещал, что поврежденные участки краевой автодороги между хуторами Трудобеликовским и Тиховским будут отремонтированы», — написал в Telegram глава Красноармейского района Юрий Васин.

Он уточнил, что рабочие уберут разрушенный асфальт и укрепят основание дороги инертными материалами.

Читайте также: горожане пожаловались на разбитую дорогу и ямы за парком «Краснодар». Они рассказали, что в таком состоянии дорога на пересечении улиц имени Героя Владислава Посадского и 40 лет Победы находится уже продолжительное время. Автомобилисты вынуждены объезжать ямы.

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