Горожане пожаловались на разбитую дорогу и ямы за парком «Краснодар»
Видеозаписи, запечатлевшие многочисленные ямы на проезжей части улицы имени Героя Владислава Посадского, прислали в редакцию интернет-портала «Кубань 24» жители Краснодара.
Они рассказали, что в таком состоянии дорога на пересечении улиц имени Героя Владислава Посадского и 40 лет Победы находится уже продолжительное время. Автомобилисты вынуждены объезжать ямы. Людям, чтобы перейти дорогу, приходится преодолевать нагромождения из грязи и камней.
В мэрии Краснодара сообщили, что на этом участке дороги запланирован ремонт.
«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на участке разбитой дороги на пересечении Посадского и 40 лет Победы планируется сделать ямочный ремонт при благоприятных погодных условиях», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
В план участок на пересечении улиц имени Героя Владислава Посадского и 40 лет Победы внесен, дата начала ремонтных работ уточняется.
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