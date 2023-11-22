Разрушенную оползнем дорогу начали восстанавливать в Сочи

Речь идет об участке проезжей части регионального значения в селе Прогресс. Около 100 метров дороги разрушилось из-за сошедшего оползня во время сильных дождей.

Поврежденный участок дороги уже начали восстанавливать. На время работ движение транспорта в этом месте организовали по временной схеме.

«В проекте минтранс Краснодарского края учел все сложности гористого рельефа. Установим более 200 свай и усилим подпорные стены для укрепления проезжей части», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что на обновленному участке дороге около Прогресса построят безопасный тротуар. Завершить работу по восстановлению дороги планируют к лету.

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