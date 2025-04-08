Разрушающиеся конструкции домов встревожили жителей ЖК «Княжье подворье» в Сочи

В городе-курорте 40 семей, проживающих в недостроенных домах ЖК «Княжье подворье», рискуют остаться без жилья из-за состояния зданий. К тому же жилье до конца не введено в эксплуатацию.

Ангелина Ишенина в 2012 году оказалась среди 16 человек-сирот, получивших квартиры в новом доме по краевой программе «Дети Кубани».

«Все заселились, жили не тужили. В течение года- двух стройка заморозилась, стоят самострои стоят, а по проекту должны были быть пять или восемь многоэтажек», — пожаловалась жительница дома на улице Тимирязева Ангелина Ишенина.

Проблемы начались после ареста, а потом и смерти застройщика Вячеслава Богуславского. Тогда жилье людей тоже арестовали, в том числе собственников, купивших квартиры в 2012 году. С тех пор два дома не достроены, а квартиры в них куплены. В ЖК заселились 40 семей.

После смерти застройщика все работы на объекте прекратились. Дом полностью не подключен к коммуникациям и не введен в эксплуатацию, хоть и сдан. Даже спустя время официальное водоотведение здесь так и не появилось. Местные жители стирают по очереди. Недавно обрушилась подпорная стена. Территория около дома принадлежит жильцам не полностью, часть земли по документам садоводческая.

«У нас проблема с назначением земли, у нас дом стоит на садовом участке, мы не можем получит градостроительный план. Уже готовы даже свои средства вносить, чтобы все сделать, администрация разводит руками», — рассказала Ангелина Ишенина.

«Сейчас необходимо жильцам подать исковое административное заявление в суд, чтобы признать дом многоквартирным, после чего администрация должна выдать разрешение, затем будет возможность подключить коммуникации. Текущий застройщик должен был перед началом строительства привести землю в нужное назначение, а также взять разрешение на строительство», — объяснила юрист Валерия Керимова.

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