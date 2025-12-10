Разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату предложили в ГД РФ

В настоящее время сократить время получения документа можно из-за срочного лечения или тяжелой болезни родственника.

С предложением ускорить выдачу загранпаспорта за доплату выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов. Соответствующее обращение они направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов», — говорится в документе.

Авторы инициативы подчеркнули, что не всегда причина отъезда связана с экстренными обстоятельствами в виде лечения и болезни. Иногда быстрое получение загранпаспорта необходимо из-за срочной командировки, «горящей» путевки или обнаруженной в последний момент ошибки в сроке действия документа.

Депутаты отметили эффективность системы, в которой есть возможность доплатить за ускоренное оформление документа.

Парламентарии напомнили, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве — Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.

Депутаты убеждены, что введение официальной платной опции ускоренного оформления загранпаспорта позволит вывести финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан, сообщает РИА «Новости».

